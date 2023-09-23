بعشرة لاعبين.. السيتي يواصل العلامة الكاملة في البريميرليج بفوز سهل على نوتنجهام

فاز مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم في البريميرليج ضمن مباريات الجولة السادسة.

وواصل السيتي تصدره ترتيب جدول البريميرليج بالعلامة الكاملة بـ 18 نقطة، بينما وقع نوتنجهام فوريست بالمركز العاشر برصيد 7 نقاط.

الشوط الأول

واستحوذ السيتي على مجريات اللعب بالطول والعرض حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 80% مقابل 20%.

وتصدى ترنر حارس فوريست مبكرًا في الدقيقة الثالثة، لركلة حرة على منطقة الجزاء نفذها جوليان ألفاريز.

وبالدقيقة 7 تقدم السيتي سريعًا عن طريق تسديدة فيل فودين داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من كايل ووكر.

وفي الدقيقة 14 أضاف إيرلينج هالاند ثاني أهداف السيتي في اللقاء، برأسية بعد عرضية نونيز.

وحاول ألفاريز بالدقيقة 25 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ترنر بسهولة.

الشوط الثاني

طرد 46 رودري بعد ضرب جبت وايت بدون كرة

58 انفراد أضاعه أيوني من فوق ايدرسون

62 من خارج منطقة رودريجز مرت بقليل بجوار ايدرسون

77 هالاند انفراد تام بعد تمريرة أكي

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين بالدقيقة 46 في بداية الشوط، بعد طرد رودري بعد ضرب جبس وايت مهاجم فوريست بدون كرة.

وأضاع أيوني مهاجم فوريست انفراد بالدقيقة 58، بعدما سدد كرة فوق إيدرسون.

وسدد رودريجز كرة بالدقيقة 62 من خارج المنطقة تصدى لها بسهولة إيدرسون.

وأضاع هالاند انفراد تام بالمرمى بالدقيقة 77، بعدما فشل في ترجمة تمريرة أكي وأضاع الكرة بشكل غريب أمام المرمى.

وتألق إيدرسون بالدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما تعملق أمام تسديدتين من إيلانجا ومانجالا.

تشكيل السيتي.. دوكو وهالاند وألفاريز يقودون الهجوم أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: نونيز، رودري، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز