أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم السيتي جيريمي دوكو للمباراة الثانية على التوالي أساسيًا ويجاوره جوليان ألفاريز وإيرلينج هالاند.

بينما يبدأ ماتيوس نونيز في وسط الملعب وعاد جاك جريليش من الإصابة للجلوس على مقاعد البدلاء.

تشكيل السيتي.. دوكو وهالاند وألفاريز يقودون الهجوم أمام نوتنجهام

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: نونيز، رودري، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، ألفاريز

ويخوض مانشستر سيتي مباراته اليوم أمام نوتينجهام بعد فوزه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بعد الفوز على بيرنلي بثلاثية نظيفة، ثم نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، وعلى شيفيلد يونايتد بثنائية مقابل هدف، قبل الانتصار على فولهام ، ثم الفوز على وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.