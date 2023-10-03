الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعديل موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

الأهلي
الأهلي

أعلنت شركة “تذكرتي”، اليوم الثلاثاء، تغيير موعد مباراة الأهلي وإنبي في بطولة كأس مصر 2022-2023.

وكان مقررًا أن يلتقي مصر أمام إنبي غدًا الثلاثاء، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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سر تغيير الأهلى موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي بنصف نهائى كأس مصر 2022/2023

وأوضحت شركة “تذكرتي”، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، أن اتحاد الكرة المصري قرر تغيير موعد مباراة ‘الأهلي وانبي’ في كأس مصر موسم 2022/2023 دور النصف النهائي، وتأخير موعد انطلاقتها لمدة 120 دقيقة.

بذلك، تُقام مباراة الأهلي وإنبي، غدًا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي وإنبي للمباراة النهائية، لمواجهة المتأهل من المباراة التي ستجمع فريقي بيراميدز والزمالك في دور نصف النهائي.

الاهلى انبى كاس مصر اتحاد الكرة موعد مباراة الاهلى

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