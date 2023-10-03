الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سر تغيير الأهلى موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

أنهت إدارة الكرة بنادي الأهلى إجراءات السفر الى تنزانيا لمواجهة سيمبا  فى بطولة الدورى الإفريقى، والمقرر لها 20 أكتوبر الحالي وستغادر البعثة بعد ظهر يوم 17 أكتوبر على متن طائرة خاصة، بناء على قرار من مجلس الإدارة بسبب ضيق الوقت بين مواجهتى الذهاب والإياب.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلى لم تستقر على رئيس البعثة، خاصة أنه من الممكن أن يسافر محمود الخطيب رئيس النادى بعد عودته من رحلته العلاجية ولكن إذا لم يحدث ذلك فسيترأس البعثة واحد من الثنائى طارق قنديل أو حسام غالي، بينما سيرافقها خالد مرتجى أمين الصندوق بوصفه رئيس اللجنة التى ترتب للمشاركة فى البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استأنف تدريباته، مساء أمس الإثنين، على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء غد الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.‏

وخاض الفريق فقرة داخل الجيم ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.‏

وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص ‏بتدريبات الكرة.‏

بعثة الاهلى كولر محمود الخطيب سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي

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