تردد قناة ماسبيرو زمان على النايل سات وأبرز المسلسلات والبرامج

يبحث العديد من المواطنين عن تردد قناة ماسبيرو زمان حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد قناة ماسبيرو زمان، فى هذا السياق ترصد "الدستور" تفاصيل تردد قناة ماسبيرو زمان، حيث أن هذه القناة من ضمن القنوات التي يعشقها محبي الزمن الجميل من مشاهدة أفلام ومسلسلات زمان، بالإضافة إلى مشاهدة الحفلات القديمة لأم كلثوم وغيرها من مطربي الزمن الجميل.

تردد قناة ماسبيرو زمان

فى هذا السياق وبالتزامن مع البحث عليها فإن التردد الخاص بقناة ماسبيرو زمان كالتالى:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11843

معامل الترميز:27500

معامل التصحيح: 3/4

الاستقطاب: H

خطوات الحصول على قناة ماسبيرو زمان أول هذه الخطوات هى أنه فى البداية تأتي بالريموت كنترول ونضغط على كلمة ال menu ثم اختيار أيقونة الإعدادات ثم اختيار إضافة تردد جديد، أما فى ثاني خطوة عندما يظهر مربع البحث نقوم بكتابة التردد مع إدخال معدل الترميز الاستقطاب بشكل صحيح والتأكد أن جميع البيانات تم إدخالها بشكل صحيح، وفى الخطوة الثالثة من ثم نضغط على موافق والانتظار قليلًا الى ان تتم عملية البحث وتنزيل القنوات وبعد ذلك الضغط على حفظ.

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ووفقًا لما أعلن عن الترددات الخاصة بقناة ماسبيرو زمان فإن بهذا الشكل يكون قد توفر لديك قناة ماسبيرو زمان بجودة عالية تستطيع مشاهدة كافة البرامج والمسلسلات والافلام المميزة وخصوصًا اذا كنت من الأشخاص محبي زمن الفن الجميل.

برامج ومسلسلات قناة ماسبيرو زمان

يوجد العديد من البرامج والمسلسلات التى تذاع على قناة ماسبيرو زمان فمنهم برنامج النادي الدولي، برنامج اخترنا لك برنامج تاكسي السهرة وبرنامج حوار صريح جدًا وبرنامج دوري النجوم وبرنامج خواطر الشيخ الشعراوي، ونأتي للمسلسلات فيكون على رأسهم المال والبنون وليالي الحلمية وبوابة الحلوانى.

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