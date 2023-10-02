تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd على النايل سات وأبرز برامجها

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd.. كانت هناك ترددات مهمة تم البحث عنها بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يعود السبب في ذلك إلى أنها تعتبر واحدة من أبرز القنوات في العالم العربي وحققت شهرة كبيرة على مستوى العالم، تمكنت هذه القناة من جذب ملايين المشاهدين الذين يتابعونها بشغف.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك hd

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD

القمر: عرب سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات HD

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 3000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات SD

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك: 27500.

معدل التصويب قناة ناشيونال جيوغرافيك: 3/4.

استقبل الآن تردد National Geographic وحمل القناة على الرسيفر باتباع تلك الخطوات:



بالضغط على زر القائمة في جهاز الريموت ستنتقل إلى قائمة الإعدادات.

حدد إعدادات القنوات واختر منها أيقونة “البحث عن قنوات جديدة”.

ثم اكتب الكود السري المكون من (0000).

حدد قمر نايل سات من الأقمار المتاح لديك.

ثم اكتب تردد ناشونال جيوغرافيك الجديد الموضح بالجدول السابق.

اضغط بعدها على زر البحث، وبعد اكتمال التحميل انقر على حفظ.



برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك



تتنوع برامج القناة بين الذكاء والتشويق والإثارة، حيث تقدم محتوى ترفيهي واقعي يجمع بين العلوم الشائعة والتكنولوجيا المتطورة والتاريخ الطبيعي الرائع وعلم الآثار، والألغاز الطبيعية الغامضة، ومن أبرز البرامج التي تُقدم عبر شاشتها:

المعركة النهائية لهتلر.

الجزيرة المتمردة.

كل شيء ممكن مع جيف جينكينز.

كنوز روما المفقودة.

رجل، امرأة وكلب.

سكان ألاسكا الأوائل.

ليلة قتال الحيوانات.

أسياد الجليد.

اكتشاف عالم المحيطات.

أقوى السيارات الخارقة.



تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات المتخصصة في المجالات العلمية والتكنولوجية والتاريخية والزراعية وعالم الأطفال والبحار.

وتتميز القناة بتشكيلة واسعة من الأفلام الوثائقية التي تناسب جميع الفئات العمرية، بما في ذلك الأفلام التعليمية والتاريخية والتكنولوجية والصناعية.

كما تولي القناة اهتمامًا خاصًا بإنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام المرتبطة بعالم الحيوانات والغابات المفتوحة، بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة التي تعيش فيها.

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