الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

ارشيفية
ارشيفية

تصدر السؤال عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الاقمار الصناعية، محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، لذلك يستعرض الدستور تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الاقمار الصناعية، ويتابع قناة ناشيونال جيوغرافيك عشاق الطبيعة ومحبي الأفلام الوثائقية، حيث تعرض الحقائق التاريخية والعلمية بالإضافة إلى البرامج الثقافية. 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 11411 .

استقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطا: 3/4.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11526 

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز: 27500.

أهم ما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد وأبرز البرامج لمشاهدتها

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بمحتواها المعروض على جميع الأقمار الصناعية، فضلاً عن تقدم محتوى مميز عن الطبيعة والأفلام الوثائقية، وتعرض القناة برامج متنوعة عن الحياة البحرية والبرية وكيفية تكيف هذه الكائنات مع الطبيعة، وأهم ما يميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أنها تعمل على الحفاظ على استخدام اللغة العربية الفصحى في افلامها وبرامجها.

 أبرز البرامج على قناة ناشيونال جيوغرافيك 

 سمكة التونة العنيدة

اكتشاف عالم المحيطات

التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر

أساليب البقاء: فوق جبال الأنديز

أسرار حديقة الحيوان - تامبا

الجزيرة المتمردة

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك اليوم الاثنين 

المعركة النهائية لهتلر

رجل، امرأة وكلب

سكان ألاسكا الأوائل

اكتشاف عالم المحيطات

فريق إنقاذ الطرق الجليدية: مخاطر الطريق السريع

الأشعة السينية للأرض

كنوز روما المفقودة

أسرار حديقة الحيوان – تامبا

كل شيء ممكن مع جيف جينكينز

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى

هياكل نازية عملاقة جاهزة للمعركة

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك غدًا الثلاثاء 

 كل شيء ممكن مع جيف جينكينز

أفضل رحلات القطارات في العالم من الأعلى

هياكل نازية عملاقة جاهزة للمعركة

أسرار حديقة الحيوان - تامبا

أساليب البقاء: فوق جبال الأنديز

شيء ما عضني

طيران العمالقة

ماسحات الوقت الضوئية

التجارة غير المشروعة مع ماريانا فان زيلر.

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