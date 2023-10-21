تردد قناة إكسترا نيوز extra news الجديد 2024 على نايل سات

تردد قناة إكسترا نيوز extra news الجديد على النايل سات، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

تردد قناة إكسترا نيوز على النايل سات

القمر الصناعى :النايل سات

التردد : 11785

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب: عمودى SD

معلومات عن قناة إكسترا نيوز

-قناة إكسترا نيوز هي قناة تابعة لمجموعة شبكة قنوات سي بي سي التي تم انطلاق بثها في عام 2011، وهي ملك رجل الأعمال محمد أمين.

-تضمن شبكة قنوات سي بي سي أربع فضائيات “سي بي سي، سي بي سي دراما، سي بي سي سفرة، إكسترا نيوز” تقدم كل واحدة منهما محتوى مختلف عن الآخر.

-تتخصص قناة إكسترا نيوز في عرض محتوى إخباري على مدار الساعة دون توقف.

-تعمل قناة إكسترا نيوز على تقديم أبرز الأخبار الحصرية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية وغيرها من المجالات.

-شعار قناة إكسترا نيوز هو “مصر على مدار الساعة” فهي ترتكز على نقل كافة أخبار محافظات مصر أول بأول.

-تتيح قناة إكسترا نيوز لمشاهدينها من كافة الدول العربية خاصية البث المباشر من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، كما يمكن ايضًا عبر الموقع معرفة أهم وأحدث الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

-لها العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك- تويتر- انستجرام- جوجل بلس ) لمعرفة مواعيد البرامج التي تعرض على شاشتها .

-لدى قناة إكسترا نيوز قناة رسمية خاصة بالقناة على موقع اليوتيوب والتي يمكن من خلالها متابعة أبرز مقاطع الفيديوهات من البرامج التي تعرض على القناة.

-تعرض قناة إكسترا نيوز برامجها وأخبار العالم على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

-تبث قناة إكسترا نيوز خمس نشرات إخبارية رئيسية، وموجز أخبار كل ساعة.

-تهتم قناة إكسترا نيوز بأخبار مصر ومحافظاتها بشكل خاص وأخبار الوطن العربي والعالم بشكل عام.

-تقدم قناة إكسترا نيوز محتواها بجودة الاس دي والاتش دي عالية الدقة والوضوح ويعتبر السبب الرئيسي في هذا هو استخدامها أحدث وأفضل الأجهزة والتقنيات والكاميرات.

-تملك قناة إكسترا نيوز موقع رسمي خاص به تعرض عليه أهم أنباء مصر والوطن العربي والعالم لحظة بلحظة، بالإضافة إلى صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتها على موقع اليوتيوب.

برامج قناة إكسترا نيوز

ومن البرامج التي تقدمها قناة إكسترا نيوز على شاشتها هي :

برنامج المواجهة.

برنامج مال وأعمال.

برنامج مصر بتبني.

برنامج هذا الصباح.

برنامج أحداث اليوم.

برنامج مانشيت.