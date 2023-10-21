جماهير ليفربول تردد "فلسطين حرة" فى لقاء إيفرتون (فيديو)

شهد ملعب أنفيلد، منذ قليل، في لقاء ليفربول وإيفرتون، دعم فلسطين خلال الدقيقة الحداد قبل انطلاق اللقاء.

وردد بعض من الجماهير خلال الدقيقة الحداد: "فلسطين حرة.. غزة حرة".

تشكيل ليفربول الرسمى لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- تسيميكاس.

خط وسط الملعب: ريان جرافنبرخ- أليكسيس ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح- ديوجو جوتا- لويس دياز.

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات أندي روبرتسون؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، خلال تواجده مع منتخب اسكتلندا في فترة التوقف الدولي، كذلك يغيب كودي جاكبو؛ بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.