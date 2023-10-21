السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمى لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا – لويس دياز.

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات أندي روبرتسون؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، خلال تواجده مع منتخب إسكتلندا في فترة التوقف الدولي، كذلك يغيب كودي جاكبو؛ بسبب معاناته من مشكلة في الركبة.

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"ديربي الميرسيسايد".. التاريخ ينحاز إلى ليفربول ضد إيفرتون في الدورى الإنجليزي

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"ديربي الميرسيسايد".. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

ترتيب ليفربول وإيفرتون فى الدورى الإنجليزى

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.

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