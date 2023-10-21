ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يتحدى إيفرتون مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتنطلق مباراة الديربي بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب "أنفيلد رود".

ليفربول يستضيف إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" بالدوري الإنجليزي

يسعى محمد صلاح لقيادة ليفربول نحو استعادة نغمة الانتصارات في لقاء الديربي أمام إيفرتون وحصد الثلاث نقاط، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور، بعد عودة منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات متذبذبة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي مع برايتون بنتيجة 2-2، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحسم الديربي لصالحه أيضًا واقتناص النقاط الثلاثة.

ويدخل فريق إيفرتون هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بورنموث بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.