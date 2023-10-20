الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديربي الميرسيسايد".. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية أمام فريق إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد".

ويستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون في قمة نارية "ديربي الميرسيسايد"، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون؟

وبهذا الصد،د، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح خلال مواجهاته أمام إيفرتون قبل المباراة المرتقبة، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم 10 في في تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

- وخاض محمد صلاح 9 مواجهات أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وجميعهم بقميص ليفربول.

- ساهم محمد صلاح في فوز ليفربول في 4 مباريات، ومثلهم 4 تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 5 أهداف وقدم تمريرة واحدة حاسمة.

 

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ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.

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