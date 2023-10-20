"ديربي الميرسيسايد".. التاريخ ينحاز إلى ليفربول ضد إيفرتون في الدورى الإنجليزي

تنطلق غدًا، السبت، القمة النارية بين ناديي ليفربول وإيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بنظيره إيفرتون في قمة نارية "ديربي الميرسيسايد"، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، غدًا السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات ليفربول وإيفرتون قبل قمة الدوري الإنجليزي

وبهذا الصدد نستعرض لكم ليفربول وإيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مواجهة الغد هي رقم 153 بين إيفرتون وليفربول في جميع البطولات.

- التقى الفريقان في 152 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالها الريدز الفوز في 67 مباراة، مقابل 29 انتصارًا للتوفيز، بينما كان التعادل سيد الموقف في 56 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 208 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 128 هدفًا من قِبل لاعبي إيفرتون.

- بينما التقيا في 62 مباراة بالدوري الإنجليزي، حقق خلالها ليفربول الفوز في 27 مباراة، مقابل 10 انتصارات لإيفرتون، بينما كان التعادل سيد الموقف في 25 مواجهة.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو ليفربول 87 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 53 هدفًا من قِبل لاعبي إيفرتون.

- أكبر فوز حققه ليفربول كان بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي عام 1935.

- في المقابل، أكبر فوز حققه إيفرتون كان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإنجليزي عام 1914.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.