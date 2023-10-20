الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

كلوب يتحدث عن مباراة إيفرتون.. ويؤكد: روبرتسون سيخضع لجراحة

يورجن كلوب
يورجن كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره إيفرتون، غدًا السبت، على ملعب "أنفيلد رود"، في افتتاحية الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنها مباراة خاصة، مباراة ذات ضغط عالٍ وقد لعبها الفريق جميعًا. لقد اعتادوا على هذا النوع من المباريات. لا أعتقد أننا يجب أن نحضرهم أكبر من اللازم، أعتقد أنهم مستعدون لها".

وزاد: "الحقيقة هي أن إيفرتون يمر بلحظة جيدة. النجاح في البقاء والبداية لم تكن سهلة، لكن في الأسابيع القليلة الماضية حققوا نتائج مع الأداء، التدريبات كلها صعبة لأسباب مختلفة. لا أعتقد أنه من المنطقي مقارنة الديربيات الأخرى بهذا الديربي. لقد حققوا نتائج، وقبل ذلك الأداء. في أفضل اللحظات، نرى فريقا صعبا للغاية".

وتابع: "من غير المريح أن تخبروني عن سجلي الجيد في الديربي، لا أستطيع أن أهتم. ليس مهمًا. نحن لا نفكر في هذه الأرقام القياسية، نحن فقط نتأكد من أننا مستعدون حقًا. نحن نتفهم ضغط المباراة وأهميتها، لا أستطيع أن أتذكر لحظة واحدة استمتعنا فيها بالديربي".

واستطرد: "إيفرتون يستحق الاحترام، كالفرت لوين عاد. جودة حقيقية. دوكوري، أونانا، جاي، ذوو خبرة فائقة. خط وسط جيد حقًا والحارس الأول في إنجلترا. فريق جيد. أنا أفهم (الديربي)، لكن لا يمكنني الاستعداد، مباراة واحدة وعلينا أن نلعب بأفضل ما لدينا".

وعن تشكيله لمباراة الغد، قال: الاختيار سيكون صعبا، جاء بعض اللاعبين بالأمس بعد مباريات منتخباتهم، وكانت جلسة تدريبية سهلة، شاركوا في عملية الإحماء وتمارين الروندو. يجب أن نتحدث معهم، ونرى كيف يشعرون. كان السفر (منظمًا) أفضل هذه المرة، لقد ساعدنا ذلك. نحن فقط نجد اللاعبين المناسبين للكثافة".

وعن إصابة لاعبه أندرو روبرتسون، قال: "أعتقد أن القرار سيتجه نحو الجراحة، هناك فرصة قليلة يمكننا المحاولة بدونها، لكن جميع الخبراء يقولون إن الجراحة ستكون الأفضل على المدى الطويل، وهذا يعني أنه سيغيب لفترة من الوقت. لا نعرف بالضبط كم من الوقت سيغيب".

وعن بقية المصابين، قال: "لقد تدرب جاكبو مرة واحدة مع الفريق؛ لذا سيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور غدًا. باسيتيتش، تياجو خارج القائمة، بن دواك خارج، لديه شيء عضلي صغير. غير متاح".

وعن كوستاس تسيمكاس بديل روبرتسون، قال: "من المهم جدًا أن يكون لدينا لاعبون مثل هذا. الحمد لله، ليس كوستاس وحده هو الذي لدينا من هذا القبيل. يمكن لجو جوميز أن يلعب في هذا المركز. لوك تشامبرز وغيره من الأولاد الصغار. الأطفال الصغار يظهرون حقًا".

كما تطرق للحديث عن مقطع الفيديو، الذي دعم من خلاله لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الشعب الفلسطيني وقطاع غزة.

وكان محمد صلاح قد نشر مقطع فيديو، يوم الأربعاء، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تخطى عدد مشاهداته الـ200 مليون مشاهدة، لدعم القضية الفلسطينية وتنديدًا بما يعانيه الشعب الفلسطيني من انتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لحرمانهم من إدخال المساعدات.

وقال كلوب "فيديو محمد صلاح؟ كيف لا تكون هذه مسألة سياسية؟ من المهم جدًا أن تكون لدينا شخصيات قوية، ولكني لست متأكدًا من أن هذا هو المكان المناسب لمناقشة مسألة خطيرة للغاية في بيئة كرة قدم".

وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نترك الأمر خارج الغرفة، ولكن ليس لدي أي شك بشأن شخصية مو".

يورجن كلوب ليفربول إيفرتون ديربي الميرسيسايد الدورى الانجليزى

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