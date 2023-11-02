الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الخروج الإفريقى.. جدول مباريات الأهلى خلال شهر نوفمبر الحالى

الأهلي
الأهلي

ودع نادي الأهلي، رسميًا منافسات بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيًا،  الأربعاء، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا 1/0.

ومع هذا الخروج ينتظر المارد الأحمر، سلسلة كبيرة من ضغط المباريات المحلية والقارية، خلال شهر نوفمبر الحالي 2023، والذي يشهد فترة توقف دوليًا، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي جيبوتي وسيراليون، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

ونستعرض لكم في السطور التالية، جدول مباريات الأهلي خلال نوفمبر الجاري..

 

مباريات نحو قمة الدوري

4 مباريات متفاوتة المستوى ما بين قوية وأخرى متوسطة، هى حصيلة لقاءات الأهلي خلال شهر نوفمبر الحالي، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، ستكون بمثابة بطاقة منح المارد الأحمر قمة الدوري مجددًا.

البداية مساء السبت المقبل أمام المقاولون العرب، في تمام السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري نايل.

ويواصل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقب الدوري، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا، يوم 8 نوفمبر الجاري، في تمام الرابعة عصرًا، على ستاد الجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجونة، في الخامسة مساء يوم 11 من الشهر ذاته، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

ويختتم المارد الأحمر سلسلة مبارياته في دوري نايل أمام سموحة، أحد يومي 28 أو 29 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة المحلية.

 

ميدياما الغاني الافتتاح

سيكون فريق ميدياما، بمثابة افتتاحية مشوار الأهلي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، حينما يستضيف المارد الأحمر بطل غانا على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من المسابقة القارية.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الأميرة السمراء، وذلك على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابًا وإيابًا (3/2).

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