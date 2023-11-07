عودة عبدالله جمعة والغيابات تضرب الزمالك قبل مباراة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدٍ الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبدالرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر - عبدالله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويغيب عن القائمة محمد صبحي، أحمد فتوح، مصطفى الزناري، عمر جابر، سيف الجزيري ومحمد عبدالغني.

أقل من 24 ساعة بالتمام والكامل، تفصلنا عن موعد الزمالك وبيراميدز المرتقبة بكأس مصر، وهو ما جعلها تتصدر كافة محرك البحث على جوجل مؤخرًا.

ويأتي ذلك، بعد الأجواء الساخنة والمشتعلة التي ضربت جدران القلعة البيضاء بقوة على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب الهزيمة أمام زد، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري نايل، وتداعيات هذه الهزيمة المريرة من قرارات قوية، والمتمثلة في إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منصبه ومساعده الأجنبي، بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي المدرب المساعد.

ويقود الزمالك في قمة بيراميدز بكأس مصر، معتمد جمال بصفة مؤقتة لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد، للفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يأتي موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، في تمام السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، في آخر مباريات دور نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في ختام منافسات دور نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، في تمام السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.