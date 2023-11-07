الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عبدالحميد بسيونى: لا أوافق على الوجود كمدرب مساعد فى الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أنه يسعى لتحقيق مركز جيد مع الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن الجميع في النادي يعمل لإنهاء الموسم في مركز جيد بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

 

تدريب الزمالك

وقال بسيوني في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر راديو 9090: شرف لأي مدرب تدريب نادي الزمالك، وأحب أشوفه دايما في نجاحات مميزة، وعودته للمكان الذي يليق به.

وتابع: أتمنى تدريب نادي الزمالك في المستقبل، وقرار رحيل أوسوريو صحيح مليون في الميه.

وأضاف: لا أوافق على التواجد كرجل ثان ومدرب مساعد داخل نادي الزمالك، وأنا لا أريد العودة خطوة للخلف مرة أخرى في مستقبلي.

 

مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال  التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت أمس الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية تحت إشراف معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق، وظهر الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو "ومحمد عبدالشافي بشكل جيد خلال التقسيمة.

وحرص معتمد جمال على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لشرح بعض الأفكار والتكتيكية، بجانب عقد عدة جلسات فردية لتصحيح بعض المواقف الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

الدوري الممتاز عبد الحميد بسيوني ادي طلائع الجيش نادي الزمالك تدريب نادي الزمال أوسوريو

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