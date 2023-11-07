الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة السادسة

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز

شهد ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 6 مفاجآت عديدة أبرزها الهزيمة الأولى الذي يتلقاها فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي، ورغم ذلك لا يزال هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري بينما تلقى نادي الزمالك الهزيمة الثانية له خلال 6 لقاءات خاضها، ليكون بذلك الفارس الأبيض فاز مبارتين وتعادل مباراتين وهزم في مثليهما.

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيب

فريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط

1

بيراميدز641186213

2

فيوتشر640284412

3

زد6330118312

4

الاتحاد السكندري6321109111

5

إنبي631264210

6

طلائع الجيش631265110

7

الأهلي33009279

8

المصري6303712-59

9

الزمالك622212938

10

الجونة52216428

11

بلدية المحلة522110918

12

سموحة622279-28

13

سيراميكا كليوباترا52128447

14

الإسماعيلي611469-34

15

فاركو611459-44

16

الداخلية6114311-84

17

البنك الأهلي6105710-33

18

المقاولون العرب6024813-52

ويعد الأهلي هو أقل الفرق خوضا للمباريات، حتى الآن حيث لم يلعب سوى 3 مباريات من 6 جولات وتاجلت ثلاثة آخرون لمشاركته في البطولات القارية كبطولة دوري أبطال افريقيا ودوري السوبر الأفريقي لكن رغم ذلك استطاع النادي الأهلي أن يفوز في جميع مبارياته وله مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا وأخرى مع الجونة ومباراة مع فريق بلدية المحلة.

جدول ترتيب الدوري المصري الدورى المصرى الدوري ترتيب الدورى المصرى الجولة 6 بيراميدز الاهلى

مواد متعلقة

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 وقائمة هدافي دوري النيل

البنك الأهلى يسحب 3 نقاط من رصيد المصرى بعد الفوز برباعية فى الدورى

الأكثر قراءة

عاجل.. حكومة الاحتلال: دخول 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

مدرب الزمالك المحتمل.. 4 مرشحين على رأسهم ثنائى درّبا الأبيض من قبل

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

قديروف: مقاتلو "فاجنر" السابقون يتدربون مع قواتنا

وزير خارجية فنزويلا لـ"القاهرة الإخبارية": الوزير الذى يريد إلقاء قنبلة نووية على غزة "مريض"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

خالد عكاشة

ما بعد الحرب.. التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

خالد البلشى يكتب: دعوة لرسالة عالمية من معبر رفح

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى

بينهم مسئول فلسطينى.. وزير الخارجية يعقد اجتماعين مهمين غدًا

الاحتلال: استهدفنا قياديًا بحماس ومن بين المسئولين عن هجمات 7 أكتوبر