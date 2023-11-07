جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة السادسة

شهد ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 6 مفاجآت عديدة أبرزها الهزيمة الأولى الذي يتلقاها فريق بيراميدز خلال الموسم الحالي، ورغم ذلك لا يزال هو متصدر جدول ترتيب الدوري المصري بينما تلقى نادي الزمالك الهزيمة الثانية له خلال 6 لقاءات خاضها، ليكون بذلك الفارس الأبيض فاز مبارتين وتعادل مباراتين وهزم في مثليهما.

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيب فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيراميدز 6 4 1 1 8 6 2 13 2 فيوتشر 6 4 0 2 8 4 4 12 3 زد 6 3 3 0 11 8 3 12 4 الاتحاد السكندري 6 3 2 1 10 9 1 11 5 إنبي 6 3 1 2 6 4 2 10 6 طلائع الجيش 6 3 1 2 6 5 1 10 7 الأهلي 3 3 0 0 9 2 7 9 8 المصري 6 3 0 3 7 12 -5 9 9 الزمالك 6 2 2 2 12 9 3 8 10 الجونة 5 2 2 1 6 4 2 8 11 بلدية المحلة 5 2 2 1 10 9 1 8 12 سموحة 6 2 2 2 7 9 -2 8 13 سيراميكا كليوباترا 5 2 1 2 8 4 4 7 14 الإسماعيلي 6 1 1 4 6 9 -3 4 15 فاركو 6 1 1 4 5 9 -4 4 16 الداخلية 6 1 1 4 3 11 -8 4 17 البنك الأهلي 6 1 0 5 7 10 -3 3 18 المقاولون العرب 6 0 2 4 8 13 -5 2

ويعد الأهلي هو أقل الفرق خوضا للمباريات، حتى الآن حيث لم يلعب سوى 3 مباريات من 6 جولات وتاجلت ثلاثة آخرون لمشاركته في البطولات القارية كبطولة دوري أبطال افريقيا ودوري السوبر الأفريقي لكن رغم ذلك استطاع النادي الأهلي أن يفوز في جميع مبارياته وله مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا وأخرى مع الجونة ومباراة مع فريق بلدية المحلة.