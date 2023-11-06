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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 وقائمة هدافي دوري النيل

الدوري المصري 2024
الدوري المصري 2024

جدول ترتيب الدوري المصري 2024 محور اهتمام الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، وذلك عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة من دوري نايل 2023-2024 حيث يرغب الملايين في معرفة ترتب كل فرقة خاصة عقب هزيمة نادي الزمالك من نادي زد إف سي بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري المصري 2024

جاء جدول ترتيب الدوري المصري 2024 عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة من دوري نايل 2023-2024 كما يلي:-

1 - نادي بيراميدز برصيد 13 نقطة.

2 - نادي مودرن فيوتشر برصديد 12 نقطة.

3 - نادي زد إف سي برصيد 12 نقطة.

4 -  نادي الاتحاد السكندري برصيد 11 نقطة.

5 - نادي الأهلي برصيد 9 نقطة.

6 - نادي المصري برصيد 9 نقطة.

7 - نادي الزمالك برصيد 8 نقاط.

8 - نادي الجونة برصيد 8 نقاط.

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عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة

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هنا جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة

 

9 - نادي بلدية المحلة برصيد 8 نقاط.

10 - نادي سموحة برصيد 8 نقاط.

11 - نادي سيراميكا كليوبرترا برصيد 7 نقاط.

12 - نادي إنبي برصيد 7 نقاط.

13 - نادي طلائع الجيش برصيد 7 نقاط.

14 - نادي الاسماعيلي برصيد 4 نقاط.

15 - نادي فاركون برصيد 4 نقاط.

16 - نادي الداخلية برصيد 4 نقاط.

17 - نادي المقاولون العرب برصيد 2 نقطة.

18 - نادي البنك الأهلي برصيد 0 نقطة.

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ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024

جاء ترتيب هدافي دوري النيل (الدوري المصري ) للموسم الحالي كما يلي:-

1 - كريستوفاو مابولولو نادي الاتحاد السكندري برصيد 6 أهداف.

2 - مصطفي زيكو نادي زد أف سي برصيد 5 أهداف.

3 - حسام أشرف نادي بلدية المحلة برصيد 5 أهداف.

4 - أحمد بلحاج نادي الجونة برصيد 5 أهداف.

5 - بيرسي تاو نادي الأهلى برصيد 4 أهداف.

6 - أحمد قندوسي نادي سيراميكا كليوباترا برصيد 4 أهداف.

7 - أحمد مصطفي زيزو نادي الزمالك برصيد 3 أهداف.

8 - فادي فريد نادي سموحة برصيد 3 أهداف.

9 - جوزيف أوشا نادي المقاولون العرب برصيد 3 أهداف.

10 - قيستون ماييلي نادي بيراميدز برصيد 3 أهداف.

 

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