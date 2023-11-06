الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يحرص مع بداية الصباح عشاق ومحبو كرة القدم معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة كافة المباريات بوقتها الصحيح على القناة الخاصة بعرض المباراة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-11-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 بمختلف المسابقات حول العالم، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة لها.

مباريات قارية وأخرى عربية، حيث سوف تقام قمم مرتقبة في مساء اليوم الإثنين على الصعيدين العربي والأوروبي.

وتقام مباريات دوري أبطال آسيا، أبرزها تلك التي ستجمع بين الاتحاد السعودي ومضيفه القوة الجوية العراقي.

وتُلعب مباريات أخرى هامة في الدوريات الخمس الكبرى، أبرزها ديربي لندن بين توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 نوفمبر في دوري أبطال آسيا

القوة الجوية × الاتحاد (14:00 مصر، 15:00 السعودية) - beIN Sports AFC، SSC

ناساف × الشارقة (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - AD Sports Asia، SSC

مومباي سيتي × الهلال (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - SSC، beIN Sports AFC

الفيصلي × السد (20:00 مصر، 21:00 السعودية) - beIN Sports AFC، SSC

مباريات اليوم الاثنين 6 نوفمبر  في الدوري الإنجليزي

توتنهام × تشيلسي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD1

مباريات اليوم الاثنين 6 نوفمبر  في الدوري الإسباني

خيتافي × قادش (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 3

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كيلوباترا في يوم الأربعاء المقبل من ضمن منافسات في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما  على استاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

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وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة مساء على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم مباريات والقنوات الناقلة مواقيت مباريات اليوم

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