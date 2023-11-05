الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هنا جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• موعد مباراة نهائي الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

- مباراة الوداد المغربي ضد صن داونز في نهائي الدوري الإفريقي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة ON TIME SPORT 1

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON TIME SPORT 1

- مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON TIME SPORT 2

- مباراة المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON TIME SPORT 2

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة نوتينجهام فورست ضد أستون فيلا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1       

- مباراة لوتون تاون ضد ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

 • مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ألميريا: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فالنسيا ضد غرناطة: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3   

- مباراة فياريال ضد أتلتيك بيلباو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3     

- مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة هيلاس فيرونا ضد مونزا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناةAD Sports Premium 1

- مباراة كالياري ضد جنوى: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1 

- مباراة روما ضد ليتشي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1

- مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD Sports Premium 1               

 • مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

- مباراة فولفسبورج ضد فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6 

- مباراة هايدنهايم ضد شتوتجارت: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6           

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تقرير: محمد صلاح يتفق على الانتقال للدورى السعودى الصيف المقبل

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دوري نايل.. الإسماعيلي يستضيف طلائع الجيش في مباراة العودة للانتصارات

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة ليون ضد ميتز: في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4             

- مباراة تولوز ضد لوهافر: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ستراسبورج ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة نانت  ضد ستاد ريمس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4   

- مباراة موناكو ضد ستاد بريست: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة نيس ضد رين: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4         

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- مباراة التعاون ضد ضمك: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC 1         

- مباراة الحزم ضد الوحدة: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC 2   

- مباراة الأهلي ضد الرياض: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC 1

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مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول الوداد صن داونز نهائي الدوري الإفريقي الدورى الانجليزى

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