الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. الإسماعيلي يستضيف طلائع الجيش في مباراة العودة للانتصارات

الإسماعيلي تعادل
الإسماعيلي تعادل في مباراته الأخيرة مع الداخلية

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش في الرابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل.

الإسماعيلي والعودة للانتصارات

الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال يحتل المركز الرابع عشر برصيد أربع نقاط  وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وحقق فوزا واحدا على الاتحاد السكندري 3-1 وتعادل مع الداخلية بدون أهداف ونال ثلاث هزائم أمام إف سي زد وفاركو بنتيجة واحدة هدف دون رد وأمام الأهلي 1-3 ويسعى للعودة للانتصارات ومصالحة جماهيره والوصول للنقطة السابعة.

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 25 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد فوزي وكمال السيد وعبد الله جمال ومحمد نصرومحمد هاشم وإياد العسقلاني وحمدي النقاز وكريم عرفات ومحمد دسوقي وعصام صبحي وعبد الله حسن وعماد حمدي ومحمد حسن ونادر فرج وعمر الساعي ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي وأحمد وجيه ومحمد وجدي وصالح جمعة ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي وباسم مرسي وحسن صابر وياو أنور وحازم مرسي.

وشهدت القائمة غياب أحمد عادل عبد المنعم ومحمد مخلوف ومحمد عمار ومحمد بيومي للإصابة.

طلائع الجيش يسعى لمواصلة صحوته 

في المقابل يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط وسجل ثلاثة أهداف واهتزت شباكه ثلاث مرات وحقق انتصارين على البنك الأهلي بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد وتعادل مع انبي بدون أهداف وخسر أمام مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين وأمام المصري بهدف دون رد.

طلائع الجيش صام 3 مباريات متتالية عن تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف لكنه انتفض في مباراة الجولة الخامسة أمام سيراميكا كليوباترا ويسعى لمواصلة صحوته وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده والوصول للنقطة العاشرة.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده عمر فتحي ومحمود حسين ومعهم عاطف حسين حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد حمدي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاسماعيلى طلائع الجيش ايهاب جلال عبد الحميد بسيوني

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