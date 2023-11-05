شوقى غريب مدرب المقاولون: لا نستحق الخسارة اليوم أمام الأهلى

تحدث شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عقب الخسارة أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة دوري نايل 2023-2024.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دوري نايل.

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شوقي غريب: وضع المقاولون العرب في جدول الدوري ليس طبيعيًا

قال شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية: "لا توجد أي مشكلة عندما نفقد 10 لاعبين ونضم لاعبين جدد بالتأكيد نأخذا وقت حتى يكون هناك شكل وانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "وضع الفريق في الجدول ليس طبيعيًا ولا أريد أن أحمّل أحدا لكن هناك من يقول إن لنا ركلات جزاء ونحن لا نستحق الخسارة أمام الأهلي، ما الاختبار الذي تعرض له الحارس أبو السعود اليوم؟".

وتابع: "على الأقل كنا نستحق التعادل وليس الخسارة ولا أستطيع أن أقيّم الحكم الأول في مصر لأن الحكام زملاء مهنة وأنا لا أهاجم أحدا".

وأوضح: "كانت هناك كرة بها شك في نهاية المباراة واللاعبون يتحدثون مع الحكم حتى يعود للفار لكنه أشار باستمرار اللعب ودخل هدف من ذلك وهذا حدث معنا أمام الاتحاد السكندري أيضًا".

وأكمل: "المقاولون العرب سيتحسن مستواه بالتدريج، لدينا أخطاء سنقوم بتصحيحها الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته قائلا: "الأهلي فريق كبير وهو بطل الدوري وأفريقيا وأعد أن فريق المقاولون سيعود مجددًا سواء بوجودي أو لا".

الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون.

وسيطر الأهلي على المباراة بالكامل، وكاد يهز الشباك مع الدقائق الأولى من الفرصة التي أتيحت أمام أحمد عبد القادر، كما تصدت العارضة لهدف محقق من تسديدة إمام عاشور.

وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل للأهلي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تمريرة ذكية حملت توقيع إمام عاشور، فيما سجل هدف المقاولون جوزيف أوشايا من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد المقاولون عند نقطتين.