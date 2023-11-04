السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر: سيطرنا على الشوط الأول بشكل جيد.. وسعداء بتحقيق الفوز على المقاولون

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سيطرنا على الشوط الأول بشكل جيد وكانت تنقصنا السرعة في الشق الهجومي أمام المقاولون العرب، وهو ما تحدثت عنه مع اللاعبين بين شوطي المباراة".

وأضاف: "خلال الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني، ولكن حدثت بعض الأخطاء، بالإضاقة إلى عدم التركيز، مما تسبب في عودة فريق المقاولون العرب إلى المباراة من جديد بعد تسجيله هدفًا من ضربة جزاء".

وأكد المدير الفني عدم وجود أي أزمة للفريق من ناحية الأحمال البدنية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من لاعب شارك اليوم وقد يكون هناك افتقاد لحساسية المباريات، ولكن لا توجد أي أزمة من الناحية البدنية لأي لاعب داخل الفريق.

وأوضح كولر أن موديست لاعب الفريق شارك للمرة الأولى لمدة ٩٠ دقيقة، بعد غيابه بسبب إصابته بكورونا، وأن أي لاعب يغيب يحتاج إلى المشاركة للعودة، لافتًا إلى أن موديست اسم كبير.

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الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس لبطولة الدوري الممتاز، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون.

سيطر الأهلي على المباراة بالكامل، وكاد يهز الشباك مع الدقائق الأولى من الفرصة التي أتيحت أمام أحمد عبد القادر، كما تصدت العارضة لهدف محقق من تسديدة إمام عاشور.

افتتح طاهر محمد طاهر التسجيل للأهلي في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة قوية، وأضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 83 من تمريرة ذكية حملت توقيع إمام عاشور، فيما سجل هدف المقاولون جوزيف أوشايا من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 من ثلاث مباريات، فيما تجمد رصيد المقاولون عند نقطتين.

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