الأهلى يداوى جراحه الإفريقية بفوز صعب على المقاولون العرب فى دورى نايل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تحقيق فوز صعب على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من دوري نايل.

سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول.

ومحمد هاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة قبل أن يقلص جون أوشايا النتيجة لصالح المقاولون في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وارتفع رصيد الأهلي عند 9 نقاط من 3 انتصارات في المركز الخامس وتوقف رصيد المقاولون العرب عند نقطتين في المركز السابع عشر.

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أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة وسدد أحمد عبدالقادر داخل منطقة الجزاء بجوار القائم الأيمن بعد مرور دقيقة واحدة من بداية اللقاء.

موديست كاد أن يتقدم للأهلي في الدقيقة العاشرة لولا تدخل أحمد علاء في اللحظة الأخيرة ليحرمه من تسديد الكرة في المرمى.

وحاول موديست مرة أخرى بعد رأسية ضعيفة في الدقيقة 14 تصدى لها محمود أبوالسعود بثبات.

إمام عاشور باغت محمود أبوالسعود بتسديدة صاروخية ارتدت من العارضة في الدقيقة 16 لتضيع فرصة هدف مؤكد لصالح الأهلي.

في الدقيقة 23 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأهلي من الطرف الأيمن عن طريق طاهر محمد، لكنها إلى ركلة مرمى.

محاولات الأهلي استمرت على أمل تسجيل هدف التقدم.

واستقبل موديست عرضية رائعة من كريم الدبيس في الدقيقة 36 بشكل خاطئ لتضيع فرصة خطيرة.

موديست أهدر فرصة أخرى بعد عرضية من طاهر قبل أن يسددها مقصية بعيدة عن المرمى.

ونجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول بعد تسديدة قوية على يمين الحارس محمود أبوالسعود.

أحداث الشوط الثاني

أحمد عبدالقادر أهدر فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد تمريرة من كوكا قام إمام عاشور بتفويتها بشكل رائع إلى عبدالقادر الذي انفرد بالمرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 63 بنزول أليو ديانج وكريم فؤاد بدلًا من أفشة وأحمد عبدالقادر.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المقاولون العرب عن طريق عمار حمدي من ركلة ركنية شتتها الدفاع بنجاح.

في الدقيقة 70 سدد جون أوشايا كرة قوية تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة.

وتمكن محمد هاني من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 84.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من إمام عاشور إلى محمد هاني الذي سدد الكرة أرضية اصطدمت بالمدافع لؤي وائل وخدعت الحارس أبوالسعود.

وحصل المقاولون العرب على ركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد ديانج.

وسدد جون أوشايا الكرة بنجاح على يسار الحارس مصطفى شوبير.