9 تغييرات.. موديست يقود هجوم الأهلى أمام المقاولون العرب بـ"دورى نايل"

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق المقاولون العرب ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة دوري نايل "الدوري الممتاز".

وأجرى كولر 9 تغييرات على تشكيل الفريق، أبرزها مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا، والدفع بأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر في هجوم الفريق.

تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب بالدوري الممتاز:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي في مباراة اليوم على النحو الآتي: "مصطفى مخلوف، رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، صلاح محسن، بيرسي تاو، أليو ديانج، حمزة علاء، كريستو، كريم نيدفيد، كريم فؤاد".

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعويض الخروج من بطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة ذهابًا بهدف دون رد، والتعادل إيابًا بدون أهداف، فيما يرغب فريق المقاولون في استغلال حالة تخبط النتائج التي يعيشها الأهلي في الفترة الماضية من أجل خطف انتصار مفاجئ.

ويدخل الأهلي اللقاء بعد غياب أكثر من 26 يومًا بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي وتوديعه على يد صن داونز، وخاض مباراتين فقط حتى الآن في موسم 2023/ 2024 من الدوري، حقق الفوز في الأولى على المصري برباعية نظيفة، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 ليحصد 6 نقاط يحتل بها المركز الـ10 في الترتيب.

أما المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، فيدخل اللقاء بحثًا عن تحسين وضعيته السيئة للغاية حتى الآن في الدوري، حيث جمع نقطتين فقط من أول 5 جولات، ويحتل المركز الـ17 قبل الأخير في جدول الترتيب.