دوري نايل.. المصري يواجه البنك الأهلي في الاختبار الأول لطارق مصطفى

يحل البنك الأهلي الجريح ضيفا على فريق المصري البورسعيدي في، السابعة مساء اليوم، باستاد برج العرب بالأسكندرية في ختام مواجهات الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل.

يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز السادس برصيد تسع نقاط ولا يعرف لغة التعادل حيث حقق ثلاثة انتصارات على فاركو وطلائع الجيش بنتيجة واحدة هدف دون رد، وعلى الداخلية 3-1 وخسر مباراتين أمام الأهلي بأربعة أهداف نظيفة وأمام بيراميدز 2-3 وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 12 والتقدم للمركز الثالث .

قائمة المصري لمباراة البنك الأهلي

واختار علي ماهر المدير الفني لفريق المصري 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : عصام ثروت ومحمود جاد وكريم العراقي وأحمد عيد وحسين السيد وعمرو السعداوي وعمرو موسى وأحمد أيمن منصور وباهر المحمدي ومحمود حمادة وحسن علي وسمير فكري وإيزي إيميكا وإلياس الجلاصي وليستويل أمانكونا وأمادو جولدي وجيلاس جناوي، وحسام جريشة ومحمد الشامي وفخر الدين بن يوسف.

على الجانب الآخر يحتل فريق البنك الأهلي المركز الأخير بدون نقاط بعد خسارة مبارياته الخمس أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين وأمام بيراميدز بهدف دون رد وأمام الزمالك ومودرن فيوتشر بنتيجة واحدة 1-2 وأمام إنبي 1-3 وسجل ثلاثة أهداف واهتزت شباكه عشر مرات .

الظهور الأول لطارق مصطفى

مباراة اليوم هى الأولى لطارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي الذي تولي المسؤولية بعد رحيل القبرصي بابا فاسيليو، ويسعى طارق مصطفى لبداية قوية وقيادة البنك الأهلي لتحقيق فوزه الأول في دوري نايل .

طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد أبوجبل وأحمد صبحي وحسن شاهين وأيمن أشرف وسعيدو سيمبوري وإسحاق يعقوب ومحمود الجزار ومعاذ الحناوي ومحمد بسيوني وأمير مدحت وعاصم صلاح ومحمد فتحي ومحمود سيد وأحمد النادري وعماد فتحى وأحمد سعيد، وأحمد مدبولي وأحمد ياسر وإبراهيم حسن ومحمود قاعود ومحمد عبد اللطيف جريندو، وسيرجى أكا وكريم بامبو وأسامة فيصل.

يدير المباراة هشام القاضي، ويساعده خالد حسين، وحاتم علام، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.