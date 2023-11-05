أسامة فيصل فى الهجوم.. تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى الدورى

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع..

أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ إسحاقو يعقوبو.

خط الوسط..

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري.

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن.

خط الهجوم.. أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على فريق المصري البورسعيدي في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في ختام مواجهات الأسبوع السادس لمسابقة دوري نايل.

المصري بقيادة علي ماهر يحتل المركز السادس برصيد تسع نقاط ولا يعرف لغة التعادل، حيث حقق ثلاثة انتصارات على فاركو وطلائع الجيش بنتيجة واحدة هدف دون رد وعلى الداخلية 3-1 وخسر مباراتين أمام الأهلي بأربعة أهداف نظيفة وأمام بيراميدز 2-3 وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 12 والتقدم للمركز الثالث .

علي ماهر حذر لاعبيه من فريق البنك الأهلي وأكد لهم أن وجود جهاز فني جديد سيشعل حماس اللاعبين ويزيد إصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية، وقام علي ماهر بتجهيز التونسي فخر الدين بن يوسف لقيادة خط الهجوم في غياب مروان حمدي الذي تعرض للعقوبة بعد موقفه السيىء تجاه الجماهير في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز.