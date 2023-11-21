يحرص الشباب عشاق ومحبو الكرة المصرية على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 والقنوات الناقلة لمتابعة جميع الماتشات في وقتها المحدد الصحيح، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023 والقنوات الناقلة

ويرصد "الدستور" موعد مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023، حيث يقام عدد من المباريات المهمة والمرتقبة في العالم.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 21-11-2023

موعد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر

الأردن × السعودية 07:00

باكستان × طاجاسكستان 12:00

فلسطين × أستراليا 05:00

الصين × كوريا الجنوبية 03:00

الهند × قطر 04:30

فيتنام × العراق 03:00

البحرين × الإمارات 06:45

أفغانستان × الكويت 08:00

موعد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر

تنزانيا × المغرب 10:00

مالاوي × تونس 04:00

توغو × السنغال 07:00

ليبيا × الكاميرون 07:00

موعد مباريات تصفيات يورو 2024 اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر

رومانيا × سويسرا 10:45

اليونان × فرنسا 10:45

جبل طارق × هولندا 10:45

موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

وتقام مباراة مصر أمام فريق موزمبيق في يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل 2024 في تمام السابعة مساءً.

وسوف يعود منتخب مصر مجددًا للمشاركة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك في شهر يونيو 2024 وتكون بمواجهة قوية أمام نظيره فريق بوركينا فاسو وتحديدًا في يوم الأربعاء الموفق 5 يونيو وتكون في تمام الرابعة عصرًا.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه ثنائية قاد بها منتخب مصر للفوز 2 / صفر على مضيفه منتخب سيراليون، اليوم الأحد، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتقمص تريزيجيه دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بالعاصمة الليبيرية مونروفيا، التي استضافت اللقاء لأن الملاعب السيراليونية لا تنطبق عليها الاشتراطات الأمنية التي وضعها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لإقامة مباريات التصفيات.