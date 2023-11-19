خبير تحكيمى يعلق على قرارات حكم مباراة مصر وسيراليون

كشف الخبير التحكيمي أحمد الشناوي مدى صحة قرارات حكم مباراة مصر وسيراليون التي جمعت الفريقين، اليوم، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "صامويل كانيون دو الرياضي" في ليبيريا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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أحمد الشناوي: منتخب سيراليون استحق الحصول على ركلة جزاء

قال أحمد الشناوي، في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس" " اختيار الحكام في تصفيات المونديال يعود للفيفا وليس الكاف".

أضاف " كان لا بد من تواجد تقنية الفيديو في مباريات تصفيات كأس العالم".

تابع "علي جبر حاول منع مرور تسديدة لاعب سيراليون وارتطمت الكرة في يده، وهى ركلة جزاء لم تُحتسب وكانت تستوجب حصول اللاعب على بطاقة صفراء".

وكشف " قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء بعد سقوط لاعب سيراليون داخل المنطقة عقب تدخل محمد عبدالمنعم كان صحيحًا".

عن طرد لاعب سيراليون بعد التدخل على حمدي فتحي قال "قرار صحيح، والحكم لم يُغير في القانون بعد تراجعه عن البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء، لأنه أثناء اللعبة في شيء سقط منه وكان يأتي به من الأرض ولم ير تفاصيل اللعبة، لكن بعد أن شاهد الدماء تراجع في قراره".

وأتم الشناوي " إشهار البطاقة الحمراء الثانية قبل نهاية المباراة كان قرارًا صحيحًا بسبب تدخل لاعب سيراليون بعنف على لاعب منتخب مصر".

منتخب مصر يحقق فوزًا ثمينًا على سيراليون ويحافظ على الصدارة

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على مضيفه سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

سجل تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقتين 18 و62 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى وتوقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الخامس.