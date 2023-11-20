الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الركراكي يتحدث عن مباراة المغرب أمام تنزانيا في تصفيات مونديال 2026

وليد الركراكي
وليد الركراكي

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مباراة فريقه أمام تنزانيا، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب التنزاني، والتي ستُقام في دار السلام، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا في تصفيات مونديال 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الركراكي يتحدث عن مباراة المغرب أمام تنزانيا في تصفيات مونديال 2026

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ""نشكر تنزانيا على حُسن الاستقبال. المباراة ستكون صعبة للغاية، ولكننا قمنا باستعدادات جيدة". 

وأضاف: "نمتلك طموحًا كبيرًا لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل التصفيات، أملًا في التأهل إلى كأس العالم".

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وتابع: "الحمد لله أننا جئنا هنا مبكرًا، ومستعدون لخوض المباريات، ونتحمل مسئولياتنا كاملة ضمن بطولة مصغرة نطمح لتصدرها."

واختتم وليد الركراكي تصريحاته، مُشددًا: "نحترم منتخب تنزانيا، وهو فريق قوي خاصة بعد فوزها في مباراته الأولى أمام النيجر".

ولم يشارك منتخب المغرب في الجولة الأولى من التصفيات؛ بسبب انسحاب منتخب إريتريا، بينما فازت تنزانيا أمام النيجر بهدف نظيف.

يذكر أن منتخب المغرب هو أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر.

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