الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

على رأسهما المغرب والسنغال.. «كاف» يعلن القائمة النهائية لأفضل منتخب في إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب وطني في إفريقيا لعام 2023.

وقال "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القائمة ضمت كل من منتخبات السنغال، والمغرب، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، وجامبيا.

 منتخب مصر خارج القائمة الأولية

ولم يتواجد المنتخب المصري، في القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل منتخب في القارة، بعدما فشل في بلوغ مونديال قطر 2022.

وكان منتخب المغرب، قد أحرز المركز الرابع، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز تاريخي غير مسبوق لأي منتخب إفريقي وعربي.

وكان كاف" قد أعلن في وقت سابق، أن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لهذا العام ستقام يوم 11 ديسمبر المقبل بمدينة مراكش المغربية.

وسيتم خلال الحفل الإعلان عن العديد من الجوائز، من بينها أفضل لاعب في إفريقيا، وأفضل لاعب في بطولات الأندية الإفريقية، وأفضل لاعب شاب وأفضل مدير فني وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل منتخب وطني.

 

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة أفضل منتخب وطني المنتخب المصري السنغال المغرب

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