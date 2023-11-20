الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفوق نسبي للبرازيل أمام الأرجنتين بتاريخ المواجهات قبل قمة تصفيات مونديال 2026

البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين

تنطلق في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء المقبل، قمة نارية بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره المنتخب الأرجنتيني، على ملعب "ماراكانا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، فجر يوم الأربعاء المقبل، وتحديدًا في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

- ستكون المباراة المرتقبة رقم 109 في تاريخ مواجهات المنتخبين البرازيل والأرجنتين في جميع المسابقات القارية.

- والتقى المنتخبان في 108 مباراة، حقق منتخب البرازيل الفوز في 45 مباراة، مقابل 40 انتصارًا لمنتخب الأرجنتين، بينما تعادلا في 23 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو البرازيل 178 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 169 هدفًا من لاعبي الأرجنتين.

- بينما تقابل المنتخبان 9 مرات في تصفيات أمريكا الجنوبية، حقق منتخب البرازيل الفوز في 4 مباريات، مقابل انتصارين فقط لمنتخب الأرجنتين، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

- وخلال هذه المباريات، جل لاعبو البرازيل 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف من لاعبي الأرجنتين.

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ترتيب البرازيل والأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

ويتواجد منتخب البرازيل حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعته بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، برصيد 7 نقاط، بعد خوض 5 جولات، حقق خلالهم انتصارين ومثلهما هزيمتين وتعادل وحيد.

بينما يتصدر منتخب الأرجنتين جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026، برصيد 12 نقطة، بعد خوض 5 جولات، حقق خلالهم 4 انتصارات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

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