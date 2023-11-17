الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأولى منذ التتويج بالمونديال.. منتخب الأرجنتين يخسر أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم

منتخب أوروجواي
منتخب أوروجواي

تلقى منتخب الأرجنتين أول هزيمة له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية، بخسارته أمام ضيفه أوروجواي بهدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة.

داروين نونيز مهاجم ليفربول كاد أن يفتتح التسجيل لـ أوروجواي في الدقيقة 11، بعد تلقيه تمريرة طولية، لينفرد بمرمى الأرجنتين، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر.

وتمكن رونالد أراوخو مدافع برشلونة، من تسجيل الهدف الأول للمنتخب الأوروجواياني في الدقيقة 41، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من ماتياس فينا من الجهة اليسرى.

وكاد ليونيل ميسي أن يعادل النتيجة لمنتخب بلاده الأرجنتين في الدقيقة 57، من ركلة حرة نفذها ببراعة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي ظل سعي أبطال العالم لمعادلة النتيجة، استطاع نونيز تسجيل الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 87، بعد تلقيه تمريرة من نيكولاس دي لا كروز، لينفرد بمرمى إيميليانو مارتينيز، ويضع الكرة بين قدمي الحارس، مطلقًا رصاصة الرحمة على رفاق ميسي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب أوروجواي لـ 10 نقاط في المركز الثاني بالتصفيات، فيما تجمد رصيد الأرجنتين عند 12 نقطة في الصدارة.

وتُعد تلك الهزيمة هي الأولى لمنتخب الأرجنتين منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، عندما خسر أمام المنتخب السعودي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم بقطر، قبل أن يُكمل مشواره نحو التتويج باللقب العالمي للمرة الثالثة في تاريخه، على حساب فرنسا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لصدام قوي أمام البرازيل، فجر يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات، فيما يواجه أوروجواي نظيره البوليفي.

منتخب الارجنتين اوروجواى التصفيات المؤهلة لكأس العالم الارجنتين داروين نونيز

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