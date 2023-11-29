الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مباريات اليوم

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة ريال مدريد الإسباني ضد نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل "الدورى المصري".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة مودرن فيوتشر ضد الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

تفاصيل جلسة ثلاثي مجلس الزمالك مع اللاعبين قبل مباراة مودرن فيوتشر

دوري أبطال أوروبا.. اليونايتد وأرسنال في مهمة صعبة للتأهل إلى دور الـ16

أتلتيكو مدريد يرافق لاتسيو لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

• مواعيد مباريات اليوم في دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 2 

- مباراة إشبيلية ضد آيندهوفن: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3 

- مباراة بايرن ميونخ ضد كوبنهاجن: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة بنفيكا ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4 

- مباراة ريال سوسييداد ضد ريد بول سالزبورج: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 5 

- مباراة ريال مدريد ضد نابولي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناةbeIN Sports HD 1 

- مباراة سبورتنج براجا ضد يونيون برلين: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

- مباراة أرسنال ضد لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

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ريال مدريد يلتقي نابولي في لقاء تحصيل حاصل بدوري الأبطال

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دورى نايل.. الزمالك فى مهمة استعادة الانتصارات أمام مودرن فيوتشر

• مواعيد مباريات اليوم في الدورى الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ريال مايوركا ضد قادش: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 9

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة مونبلييه ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8   

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الزمالك مودرن فيوتشر دوري نايل الدورى المصرى دوري ابطال اوروبا ريال مدريد

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