موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ستُذاع مباراة الزمالك ضد أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب معتمد جمال، للفوز في ضربة البداية وتحقيق انطلاقة مثالية في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل فريق الزمالك في حصد الثلاث نقاط في مهمته الأولى إفريقيًا، وخطف صدارة جدول ترتيب مجموعته بشكل مبكر، أملًا في الوصول إلى أبعد نقطة في المسابقة.

ليس هذا فحسب، بل يريد فريق الزمالك تحقيق انتصاره الأول في الجولة الافتتاحية، حيث لم يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية بدور المجموعات في البطولات الإفريقية منذ عام 2017، حيث خسر أمام جورماهيا الكيني في بطولة الكونفيدرالية عام 2019 وفي دوري الأبطال خسر أمام مازيمبي الكونغولي عام 2020 وتعادل مع مولودية الجزائر وبيترو أتليتكو الأنجولى عامى 2021 و2022 وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري الموسم الماضي.

في المقابل، يرغب فريق أبو سليم الليبي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من اجل تسهيل مهمته في المباريات المقبلة.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم أندية أبو سليم الليبي، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي وكويا سوار الغيني.