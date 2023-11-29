أتلتيكو مدريد يرافق لاتسيو لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023 -2024، عقب فوزه على مضيفه فينورد الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة.

كما تأهل أيضا فريق لاتسيو الإيطالي لدور الــ16 بشكل رسمي، حيث كان قد تغلب على سلتيك الإسكتلندي بهدفين دون مقابل في وقت سابق اليوم.

وأنهى أتلتيكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه لوتشارل جيرترويدا، لاعب فينورد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، سجل ماريو هيرموسو الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 57، ثم سجل فيونرد هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77 عن طريق ماتس فيفر، لكن أتلتيكو سجل الهدف الثالث عن طريق سانتياجو خيمينز، لاعب فينورد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فينورد عند ست نقاط في المركز الثالث، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي بشكل رسمي.

وصعد لدور الـ 16 أيضا فريق لاتسيو الإيطالي بعد فوزه على ضيفه سلتيك الاسكتلندي بهدفين دون مقابل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل لاتسيو هدفين عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقتين 82 و85.

ورفع لاتسيو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد سلتيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وفي الجولة الأخيرة يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه لاتسيو، في مباراة لتحديد متصدر المجموعة، فيما يلتقي سلتيك مع ضيفه فينورد.