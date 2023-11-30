الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يكثر البحث عن مواعيد مباريات اليوم خاصة مع المنافسات المحتدة في مباريات الدوري المصري المقامة في الوقت الحالي، ويبحث الكثيرون عن مواعيدها لمشاهدة فرقهم المفضلة.

ونعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة في مختلف البطولات الدولية والمحلية والأفريقية.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-11-2023 والقنوات الناقلة 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
 

مباراة لاتحاد السكندري * زد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.

مباراة فاركو * المقاولون العرب في تمام الساعة 7:00 مساء. 

مباراة طلائع الجيش * الجونة في تمام الساعة 7:00 مساء.

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال مجموعة قنوات on time sports.  

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023

 مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة 

مباراة سبورتنج براجا – ريال بيتيس الساعة 19:45 على BeiN  sports.
مباراة فرايبورج – اولمبياكوس الساعة 19:45 على BeiN sports.
مباراة باتشكا توبولا – وست هام الساعة 19:45 على BeiN sports.
مباراة أتلانتا – سبورتنج لشبونة الساعة 19:45 على BeiN sports.
مباراة شتورم غراتس – راكوف الساعة 19:45 على BeiN sports.
مباراة آيك أثينا – برايتون الساعة 19:45 على BeiN sports.
مباراة جلاسكو رينجرز – أريس ليماسول الساعة 22:00   على BeiN sports.
مباراة مارسيليا – اياكس أمستردام الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة سيرفيت – روما الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة شيريف تيراسبول – سلافيا براغ الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة تولوز – سانت جيلواز الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة ليفربول – لاسك لينز الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة مولده – كارباغ اغدام الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة هاكن – باير ليفركوزن الساعة 22:00 على BeiN sports.
مباراة فياريال – باناثينايكوس الساعة 22:00 على BeiN sports.

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رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة زد والأهلى فى دورى نايل

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تأجيل مواجهة المصرى ومودرن فيوتشر فى الدورى لهذا السبب

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