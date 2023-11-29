رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة زد والأهلي في دوري نايل

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة زد إف سي والأهلي المقرر إقامتها في الجولة الثامنة بدوري نايل لموعد لاحق بدلًا من إقامتها يوم 6 ديسمبر.

جاء القرار بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقرر "كاف"، إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر بدلًا من السبت 9 ديسمبر.

وكان الأهلي قد تعادل مع سموحة سلبيًا أمس الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري.

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موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت القادم 2 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم كلًا من (شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني).

واستهل الأهلي دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت القادم على ملعب الأخير، في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، جميع حقوق البث المباشر لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك كأس الكونفيدرالية خلال الموسم الجاري (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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