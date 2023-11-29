الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

عقب انتهاء مواجهة سموحة والتي حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجتها بالجولة السابعة بدوري نايل، أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي التالية مباشرة، لاسيما أنها ستكون داخل أدغال القارة السمراء، هو الشغل الشاغل لجماهير الأهلي بالكامل، عبر كافة محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري الأبطال

من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت القادم 2 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي، في المجموعة الرابعة من الأميرة السمراء، رفقة كلا من (شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، مساء السبت القادم على ملعب الأخير، في إطار مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، جميع حقوق البث المباشر لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، وكذلك كأس الكونفيدرالية خلال الموسم الجاري (2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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 مشوار الأهلي بمرحلة المجموعات

واستهل المارد الأحمر مشواره بمرحلة المجموعات، بالفوز على ميدياما الغاني السبت الماضي، بنتيجة 3/0، وهي نفس النتيجة التي حققها فريق شباب بلوزداد الجزائري على يانج أفريكانز التنزاني.

ويتقاسم الأهلي وبطل الجزائر، قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط لكلاهما، بينما يأتي فريقي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني، في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، بعدما استطاع تخطي عقبة الوداد المغربي بالفوز ذهابا هنا بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل إيجابيا في كازابلانكا 1/1.

ويمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 بطولة، البداية كانت مع نسخة 1982، ثم 1987، و2001، و2005 و2006، و2008 و2012 و2013، و2020 و2021، و2023.

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