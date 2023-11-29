الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف محمود متولى النهائى من قائمة الأهلى فى مونديال الأندية

محمود متولي
محمود متولي

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي عن النقاب حول مصير محمود متولي مدافع الفريق في قائمة الفريق التي ستغادر إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأضاف المصدر أن متولي سيكون خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة بعد استمرار غيابه عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن كولر قرر استبعاد متولي من قائمة الـ23 لاعبا النهائية التي ستتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر. 

وتطير بعثة الأهلي إلى السعودية يوم 11 ديسمبر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث يلعب الأهلي يوم 15 من الشهر ذاته أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري. 

  بهذه النتيجة اقتسم الفريقان نقطتي التعادل، فارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 14 وسموحة للنقطة 9.

محمود متولى كولر الاهلى كأس العالم للأندية لجنة التخطيط

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