الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يسعى عشاق كرة القدم لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة الماتشات ومتابعتها في وقتها الحصري، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا ودوري أوروبا وغيرها.

وتقام مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب مباراة الزمالك وفيوتشر في مسابقة الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز
7:00 م فيوتشر × الزمالك

دوري أبطال أوروبا
7:45 م غلطة سراي × مانشستر يونايتد
7:45 م إشبيلية × آيندهوفن
10:00 م بايرن ميون × شعار كوبنهاجن
10:00 م آرسنال × لانس
10:00 م ريال مدريد × نابولي
10:00 م سبورتينج براجا × يونيون برلين
10:00 م بنفيكا × إنتر ميلان
10:00 م ريال سوسييداد × ريد بول سالزبورج

دوري أبطال آسيا
12:00 م كيتشي × جيونبك هيونداي موتورز
12:00 م فنتفوريت كوفو × ميلبورن سيتي
12:00 م اوراوا ريدز × ووهان ثري تاونز
12:00 م بوهانغ ستيلرز × هانوي
2:00 م هانغتشو × بوريرام يونايتد
4:00 م بانكوك يونايتد × ليون سيتي سيلورز
 

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم لدورى المصرى دوري ابطال اوروبا دري أبطال آسيا

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