الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مع بداية الصباح يسعى عشاق كرة القدم والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة الماتشات ومتابعتها في وقتها الحصري، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في دوري أبطال آسيا ودوري أوروبا وغيرها، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة لها.

متعة قارية منتظرة مساء اليوم الثلاثاء في العديد من البطولات القارية، مع وجود مباريات عربية هامة أيضًا.

وتقام مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب مباريات في مسابقة الدوري المصري.

في هذا التقرير تنشر "الدستور" مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر والقنوات الناقلة لها.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء

مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في دوري أبطال آسيا

العين × باختاكور (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports AFC
الفيحاء × آهال (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports AFC
نافباخور × الهلال (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × لايبزيغ (في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 2
برشلونة × بورتو (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 3
ميلان × بوروسيا دورتموند (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 4
باريس سان جيرمان × نيوكاسل (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 1

بوروسيا دورتموند يعلن غياب نيكلاس زوله عن مباراة ميلان

جوارديولا يتحدث عن أهمية مباراة لايبزيج وموقف عودة دي بروين

مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في الدوري المصري

بيراميدز × الإسماعيلي (في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر) - OnTime Sports HD 2
الأهلي × سموحة (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر) - OnTime Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة مباريات مباريات اليوم

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسموحة بدوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

وظائف قيادية شاغرة بـ"الضرائب": إليك الشروط وآخر موعد للتقديم

عاجل.. حكومة نتنياهو تصدق على إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق الهدنة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟