عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

مع بداية الصباح يسعى عشاق كرة القدم والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة الماتشات ومتابعتها في وقتها الحصري، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في دوري أبطال آسيا ودوري أوروبا وغيرها، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة لها.

متعة قارية منتظرة مساء اليوم الثلاثاء في العديد من البطولات القارية، مع وجود مباريات عربية هامة أيضًا.

وتقام مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب مباريات في مسابقة الدوري المصري.

في هذا التقرير تنشر "الدستور" مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر والقنوات الناقلة لها.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء

مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في دوري أبطال آسيا

العين × باختاكور (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports AFC

الفيحاء × آهال (19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports AFC

نافباخور × الهلال (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي × لايبزيغ (في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 2

برشلونة × بورتو (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 3

ميلان × بوروسيا دورتموند (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان × نيوكاسل (23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في الدوري المصري

بيراميدز × الإسماعيلي (في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر) - OnTime Sports HD 2

الأهلي × سموحة (في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر) - OnTime Sports HD 1