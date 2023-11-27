الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يتحدث عن أهمية مباراة لايبزيج وموقف عودة دي بروين

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي على أهمية تحقيق الفوز لفريقه على حساب لايبزيج بدوري أبطال أوروبا.
ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ريد بول لايبزيج الألماني، غدًا في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا تحقيق الفوز أو التعادل ضد لايبزيج، الخطوة الأولى تمت بالنسبة لكلانا، أهنيء لايبزيج من المهم إنهاء مباراة الإياب في دور الـ16 بالمركز الأول، إنه أمر ليس حاسم ولكنها ميزة بسيطة".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة وخلفه ريد بول لايبزيج في المركز الثاني بـ9 نقاط.

وعن اللياقة البدنية للفريق، قال: "رأينا ذلك هذه الظهيرة، اليوم الثاني من الاستشفاء لذا لن نفعل أي شيء، أنا لست متفائلًا بشأن أخبار جيدة أعتقد أننا في نفس الموقف الذي كنا عليه ضد ليفربول، جون ستونز لياقته تتحسن، ليس للعب وربما لدقائق قليلة، إنه يقترب".
وعما إذا كانت الإصابات ستؤثر على مستوى الفريق، أجاب: "الأسلوب هو مهارة جيريمي دوكو في مواقف 1 على 1، لا أعتقد أننا كذلك، ودة بعض اللاعبين قد تكون مباشرة أكثر، كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان كانا يلعبان بشكل مباشر أكثر، نحن نؤدي بشكل جيد للغاية".
واسترسل: "لسنا على قمة الدوري الانجليزي ولكنني منبهر للغاية، إذا لم أكن راضيًا، ضد تشيلسي لعبنا جيدًا والتحولات كانت جيدة، تحولاتنا كانت ضعيفة والضغط لم يكن مؤثر، خلقنا العديد من الفرص، أنا سعيد".

واستكمل: "المباراة الوحيدة التي تلقينا فيها أهدافًا كثيرة كانت مباراة تشيلسي، باقي المباريات مثلها مثل الموسم الماضي، مثل ليفربول تلقينا تسديدتين على المرمى، ولفرهامبتون، معدل التسديدات التي نتلقاها جيد".

وعن موعد عودة دي بروين، قال: "إذا قال يناير سيكون كذلك، أحب أن يتواجد معنا لبقية الموسم، إذا قال ذلك فإنها ستكون بداية سنة سعيدة للجميع".
وعما إذا كان دي بروين استفاد من الراحة، علق بيب: "لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه يفضل ان يكون معنا، إنه ليس في سن 21 بعد ذلك، الوقت يجري ولسوء الحظ مصاب وعليه أن يستشفي بشكل جيد ويستعد جيدًا ولا نتوقع أن يكون مثاليًا بعد أسبوع واحد".

وتحدث عن يوشكو جفارديول قائلًا: " لا أملك كلمات رائعة أكثر من ذلك عنه، وكيف استقر مع الفريق، إنه لا يصدق مثل ماتيو كوفاسيتش وماتياس نونيز، أوسكار بوب وصل لأفضل مستوى، ليس من السهل التغيير إنه يلعب في مستىو عالٍ".

وواصل: "أحيانًا أقوم بتحريك بعض المراكز، مانويل أكانجي او روبن دياز لم يلعبا، إنه - يقصد جفارديول- مهم مع ناثان آكي للغاية، ناثان لا يمكنه اللعب كل 3 ايام، جفارديول مهم لمباراة لايبزيج، بالطبع بإمكانه اللعب كقلب دفاع، ويمكننا بناء اللعب بـ3 لاعبين، لدي ناثان ويوشكو جفارديول على الجانب الأيسر وفي عملية البناء كقلب دفاع، لقد اكتشفته من 3 سنوات وهو يلعب كظهير".

بيب جوارديولا مانشستر سيتى لايبزيج دوري ابطال اوروبا دى بروين

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