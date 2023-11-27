الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدورى الممتاز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي  بيراميدز قائمة مباراة الإسماعيلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي.

وتتطلق غدا الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة بدوري نايل، والتي تقام على مدار 4 أيام متواصلة بلا توقف، كما تقام جميع المباريات دون تأجيل، عقب الانتهاء الرباعي (الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر)، من خاض مبارياتهم في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

الأهلي اكتسح ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، بينما اكتفى بيراميدز بهدف نظيف في شباك مازيمبي الكونغولي، بدوري الأبطال.

البرتغالي جايمي الاسماعيلى مباراة الإسماعيلي الدفاع الجوي أحمد الشناوي بيراميدز

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