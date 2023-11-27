الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الجولة السابعة من دوري نايل

الأهلي
الأهلي

أقل من 24 ساعة على عودة مسابقة دوري نايل مجددا لاستئناف، عقب فترة من التوقف الدولي، تخللها إقامة بعض مباريات المؤجلة للنادي الأهلي أمام كلا من سيراميكا كليوباترا والجونة.

وحقق المارد الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف في مواجهة سيراميكا كليوباترا، بينما اكتفى بالتعادل الإيجابي أمام الجونة بنتيجة 1/1.

ويأتي ذلك، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي جيبوتي والفوز الساحق للفراعنة بنتيجة 6/1، وسيراليون بنتيجة 2/0، في إطار الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

ويقع المنتخب الوطني الأول في المجموعة الأولى، من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، حيث تضم منتخبات جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا.

وتتطلق غدا الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة بدوري نايل، والتي تقام على مدار 4 أيام متواصلة بلا توقف، كما تقام جميع المباريات دون تأجيل، عقب الانتهاء الرباعي (الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر)، من خاض مبارياتهم في الجولة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

الأهلي اكتسح ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، بينما اكتفى بيراميدز بهدف نظيف في شباك مازيمبي الكونغولي، بدوري الأبطال.

أما الزمالك حقق فوزا صعبا على أبوسليم الليبي بهدف نظيف، وهي نفس النتيجة التي كررها مودرن فيوتشر على حساب سوبر سبورت الجنوب إفريقي، بكأس الكونفيدرالية.

مواعيد منافسات الجولة السابعة بدوري نايل

 

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

بيراميدز & الإسماعيلي.. الرابعة عصرا (ملعب الدفاع الجوي).

الأهلي & سموحة.. السابعة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

 

الأربعاء 29 نوفمبر 2023

مودرن فيوتشر & الزمالك.. السابعة مساء (ملعب السلام).

 

الخميس 30 نوفمبر 2023

الاتحاد السكندري & زد.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

طلائع الجيش & الجونة.. السابعة مساء (ملعب جهاز الرياضة العسكري).

فاركو & المقاولون العرب.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

 

الجمعة 1 ديسمبر 2023

إنبي & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الداخلية & بلدية المحلة.. الرابعة عصرا (ستاد السلام).

البنك الأهلي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

مسابقة دوري نايل الاهلى الجولة السابعة بدوري نايل الزمالك مواعيد مباريات الجولة السابعة بدوري نايل بيراميدز مباريات الجولة السابعة بدوري نايل

مواد متعلقة

الأهلى يواجه سموحة والزمالك يتحدى فيوتشر.. مواعيد مباريات الجولة السابعة بـ«دورى نايل»

رسميا.. رابطة الأندية تحدد موعد مباراة فيوتشر والزمالك بدوري نايل

رسميًا.. "رابطة الأندية" تُعدل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بـ دوري نايل

الأهلي وسموحة وفيوتشر والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة السابعة بـ دوري نايل

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

الإسلاموفوبيا تهدد الولايات المتحدة.. تفاصيل حادث إطلاق النار فى جامعة فيرمونت

كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

اتجوز أرملة عمه ورمانا.. تفاصيل مطالبة سيدة بنفقة ابنها فى أروقة المحاكم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟