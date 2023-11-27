الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بوروسيا دورتموند يعلن غياب نيكلاس زوله عن مباراة ميلان

نيكلاس زوله
نيكلاس زوله

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، غياب مدافعه نيكلاس زوله عن مباراة الفريق المرتقبة أمام ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة ميلان الإيطالي، غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سان سيرو”، معقل الفريق الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الألماني في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن زوله سيكون غير متاح مع الفريق، متخلفًا عن السفر لإيطاليا، بسبب وعكة صحية.

وأوضح النادي الألماني أن المهاجم الإيفواري سيبستيان هالر، والجناح كريم أديمي، اللذين غابا عن المباراة التي انتهت بالفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بأربعة أهداف مقابل هدفين، سافرا إلى إيطاليا برفقة الفريق صباح اليوم الاثنين.

ويغيب مارسيل سابيتسر وفيليكس نميشا وجوليان دورانفيل عن الفريق بسبب الإصابات.

ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد ميلان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

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