الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: الاتحاد الأوروبى يدرس دعوة النصر للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا

رونالدو
رونالدو

كشفت شبكة "ميدياسيت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، على نية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دعوة النصر السعودي لدوري أبطال أوروبا.

وقال التقرير، إن يويفا يدرس دعوة النصر للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 2024-2025، حيث يعتبر من أكثر 3 أندية شعبية في العالم بالوقت الحالي.

وسيشارك في البطولة 36 ناديا بدلًا من 32 في مجموعة واحدة، حيث سيتحول دور المجموعات التقليدي (8 مجموعات) إلى مرحلة دوري واحد من مجموعة واحدة تضم جميع الأندية المشاركة.

الدور الأول سيلعب ما لا يقل عن 8 مباريات في مرحلة الدوري ضد 8 منافسين مختلفين (أربع مباريات على أرضه، وأربع مباريات خارج أرضه) بدلًا من ست مباريات ضد ثلاثة فرق.

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى في الدوري مباشرةً إلى مرحلة خروج المغلوب، بينما تتنافس الفرق التي تحتل المركز التاسع إلى المركز الـ24 في مباريات فاصلة (ذهاب وإياب)، والفائز يتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

وأشار يويفا إلى أن ذلك النظام الجديد سيتم تطبيقه أيضا في بطولة الدوري الأوروبي (8 مباريات في الدور الأول)، ودوري المؤتمر الأوروبي (6 مباريات في الدول الأول)، وسيشمل كلاهما أيضًا 36 فريقًا في مرحلة الدوري.

وأكد بيان الاتحاد الأوروبي أن الأندية لن تحصل على حق المشاركة في البطولة وفقا لنتائجها السابقة، ولكن بدلا من ذلك ستشارك أندية من دوريين مختلفين بناء على أدائها في الدوريين في أوروبا في الموسم السابق.

النصر السعودي النصر دوري ابطال اوروبا يويفا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم

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