النصر يفوز على الوحدة ويواصل مطاردة الهلال على صدارة الدوري السعودي

واصل فريق النصر مطاردته لفريق الهلال على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على الوحدة 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل الاتفاق مع الفيحاء سلبيا وفوز الأخدود على الحزم 2 / 1.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما أليكس تيليس في الدقيقة 11، وعبد الإله العمري في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 49، قبل أن يسجل الوحدة هدفه الأول عن طريق أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة 81.

ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع.

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أحداث مباراة الوحدة والنصر

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض الوحدة سيطرته على مجريات اللقاء، وهو ما أدى لتراجع لاعبي النصر لوسط ملعبهم والاعتماد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامهم الفرصة.

ومع ذلك لم تشهد الدقائق الأولى من اللقاء أي محاولات خطيرة على المرميين.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 11 والتي شهدت تسجيل النصر للهدف الأول عندما سدد أليكس تيليس كرة قوية من ركلة حرة مباشرة عانقت الشباك.

بعد الهدف، فرض الوحدة سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل ولكنه فشل في اختراق الدفاع القوي للنصر، الذي شكل خطورة على مرمى الوحدة بفضل الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 21 كاد النصر أن يسجل الدف الثاني عندما لعب سامي النجعي كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها ساديو ماني وقابلها بضربة رأس قوية لكن منير الكجوي حارس الوحدة تألق وحولها إلى ركلة ركنية لم تستغل.

ورد الوحدة في الدقيقة 24 بفرصة خطيرة عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء النصر ارتقى إليها جواد الياميق وقابلها بضربة رأس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 28 عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها الكجوي ببراعة.

وشهدت الدقيقة 39 تسجيل النصر للهدف الثاني عندما لعبت ركلة ركنية من الناحية اليسرى بشكل قصير لتصل إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي مرر كرة عرضية ارتقى إليها عبد الإله العمري وقابلها بضربة رأس قوية لتصطدم كرته بالقائم الأيسر قبل أن تعانق الشباك.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم النصر 2 / صفر.

ورغم البداية الهجومية لفريق الوحدة في الشوط الثاني إلا أن النصر تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 49 عن طريق رونالدو عندما أخطأ وليد باخشوين لاعب الوحدة في إعادة الكرة للحارس حيث تدخل رونالدو وسدد الكرة قبل أن تصل للحارس إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 62 سجل النصر الهدف الرابع عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى لتصطدم بقدم أندرسون تاليسكا وتعانق الشباك، ولكن الحكم عاد لتقنية "فار" وألغى الهدف بداع تسلل رونالدو الذي كان مشاركا في اللعبة.

وكاد النصر أن يسجل الهدف الرابع عندما لعبت رمية تماس لفريق الوحدة ولكن ساديو ماني تمكن من قطع الكرة وأصبح في مواجهة منير الكجوي، حارس الوحدة، وسدد كرة أرضية قوية حولها الكجوي إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة لفريق الوحدة في الدقيقة 75 عندما سدد أنسيلموا دي مورايس كرة قوية من على حدود منطقة جزاء النصر ولكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وكاد ساديو ماني أن يسجل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 77 عندما توغل بالكرة حتى دخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية حولها الكجوي بصعوبة لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

وفي الدقيقة 79 أهدر أوتافيو فرصة تسجيل الهدف الرابع للنصر عندما تهيأت الكرة أمامه داخل منطق الجزاء ليسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالعارضة قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 81 سجل الوحدة الهدف الأول عندما لعبت ركلة حرة إلى داخل منطقة جزاء الوحدة هيأها أوسكار دوارتي برأسه إلى أنسيلمو دي مورايس الذي قابلها بتسديدة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النصر 3 / 1.

تعادل الفيحاء مع الاتفاق

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق الاتفاق مع الفيحاء سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

الأخدود يحقق فوزا صعبا على الحزم

وفي المباراة الثالثة، فاز الاخدود على الحزم 2 / 1.

وسجل هدفي الاخدود ليندر تاوامبا في الدقيقتين 20 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف الحزم انطونيو خوسي دي كارفاليو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد حمد فارس آل منصور لاعب الاخدود في الدقيقة 63.

ورفع الاخدود رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.