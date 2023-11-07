النصر يتغلب على الدحيل بثلاثية ويحجز مقعدًا فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

عزز فريق النصر السعودي صدارته للمجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الدحيل القطري 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل استقلال دوشنبه من طاجيكستان مع بيرسبوليس الإيراني 1-1.

وبهذا الفوز حسم النصر تأهله إلى دور الـ 16، وفي غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الدحيل هو البادئ بالتسجيل عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة، إلا أن النصر سجل هدف التعادل عن طريق أندرسون تاليسكا في الدقيقة 27، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2 - 1.

وفي الشوط الثاني، أكمل تاليسكا أهدافه الثلاثة (هاتريك) في الدقيقة 65، إلا أن الدحيل تمكن من تقليص الفارق بهدف سجله فيليب كوتينو في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن بيرسبوليس الإيراني، فيما توقف رصيد الدحيل عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق استقلال دوشنبه من طاجيكستان مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني 1-1.

وتقدم بيرسبوليس بهدف أحرزه مهدي ترابي في الدقيقة 29 وتعادل استقلال دوشنبه عن طريق سينين سباعي في الدقيقة 74.

ورفع استقلال دوشنبه رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث كما رفع بيرسبوليس رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني.